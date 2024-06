Vittorio Veneto, operaio viene investito da tir sulla A27: morto sul colpo. Stava prestando aiuto a un automobilista

Treviso, 19 giugno 2024 – Stava percorrendo la strada che lo portava a lavoro sulla A27, quando è stato travolto mortalmente da un tir. È successo nel pomeriggio di ieri al chilometro 64+100 dell’autostrada che collega Mestre a Belluno, nei pressi di Fadalto (Vittorio Veneto). La vittima è un operaio: da quanto si apprende si era fermato per prestare servizio al conducente di una vettura in panne, ferma in corsia d’emergenza in direzione nord. L’obiettivo sarebbe stato quello di segnalare la presenza del veicolo in avaria. Quello il momento del terribile impatto con l’autocarro. Immediati i soccorsi, ma non c’era più nulla da fare: l’uomo è morto sul colpo.

Il traffico ha subito dei rallentamenti, ma la situazione è stata ripristinata relativamente nel breve tempo.

In una nota, Autostrade per l’Italia ha fatto sapere che la vittima lavorava per una ditta appaltatrice, con sede nel Trevigiano.

La dinamica è ancora al vaglio della Polizia stradale, che analizzerà i rilevamenti condotti sul luogo dell’incidente da parte delle autorità competenti, giunte insieme al nono tronco di Udine di Autostrade per l’Italia.