Moto contro auto, grave 34enne

Auto contro moto, ieri verso le 17, a Sarnano, in via Campanotico, davanti all’Eurospin. Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista, alla guida di una Punto, svoltava per il supermercato, mentre il motociclista, un 34enne, proveniva da Macerata verso Sarnano. Violento l’impatto, avvenuto sulla Statale. Sul posto gli operatori sanitari del 118, che hanno allertato l’eliambulanza per il trasporto del centauro, in codice rosso, all’ospedale regionale di Torrette; questi avrebbe riportato diverse fratture scomposte. Era cosciente dopo l’incidente, ma le sue condizioni sono giudicate gravi. Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Tolentino per ricostruire la dinamica.