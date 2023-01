Covid in Veneto, bollettino 7 gennaio: 384 nuovi casi e un decesso

Venezia, 7 gennaio 2023 - Sono 384 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nella giornata dell'Epifania con un numero ridotto di tamponi eseguiti (qui il bollettino del 6 gennaio). Nel bollettino odierno si registra dopo giorni di numeri drammatici un calo dei decessi: una vittima nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagi a livello regionale è di 2.657.870, quello dei morti è 16.381.

Tamponi Covid (immagini di repertorio)

I positivi ufficiali in isolamento sono 36.998, 69 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Nei reparti ospedalieri aumentano leggermente (+8) i ricoveri in area non critica, che sono 1.544, mentre restano invariati (74) quelli in terapia intensiva.

I contagi nelle province

Il bollettino Covid dalle province. A Padova sono 60 i nuovi casi individuati dai tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore e sono 9.292 gli attuali positivi, 96 a Treviso (3.475), 68 le nuove infezioni da Sar Cov2 a Venezia che conta anche il maggior numero di attuali positivi: 4.181. Sono 54 i nuovi casi a Verona (2.512), 70 a Vicenza (4.028). Infine Belluno registra 7 nuovi positivi e Rovigo 22, sono rispettivamente 583 e 1.270 le persone in isolamento.