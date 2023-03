Donna aggredita con acido: arrestato l'ex compagno

Comando dei carabinieri

Padova, 2 marzo 2023 - Arrestato il presunto autore dell'aggressione con acido consumata la sera del 16 febbraio a Sant'Elena d'Este, in provincia di Padova. All'uomo è stata notificata una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Rovigo su conforme richiesta di quella Procura della Repubblica che ha coordinato le indagini.

Il sospettato

L’uomo da subito sospettato dagli inquirenti aveva partecipato alla trasmissione Storie italiane di Alessandro Politi, su Raiuno, per proclamare la propria innocenza: "Il dito è puntato su di me, perché non andando d'accordo in questi cinque anni, lei pensa che io possa avere fatto un gesto di gelosia. Ma non c'è gelosia, perché lei ha il suo uomo, non è un discorso di gelosia".

L’ex aveva affermato che la sera dell’aggressione con la sostanza corrosiva era “a casa, con mia mamma. Questa non è una scusante, perché uno potrebbe dire: pago qualcuno per fare certe cose. L'indagine sta andando avanti, sono sereno e tranquillo, al di là dei pensieri".

Cos’era accaduto

L'episodio era avvenuto alle 23,30 di giovedì a Sant'Elena d’Este: la vittima, italiana di 52 anni, stava rincasando dopo aver portato fuori il cane quando vicino alla propria abitazione era stata avvicinata da uno sconosciuto che le aveva gettato in faccia e su un braccio una sostanza non ancora identificata, che non sarebbe acido.

La 52enne era stata portata al centro Grandi Ustionati di Padova e dimessa il giorno dopo con una prognosi di 60 giorni al termine della quale i medici dovranno verificare se le ustioni guariranno o lasceranno segni tali da richiedere interventi o cure specialistiche.

Le indagini avevano subito riguardato le sue frequentazioni.



*notizia in aggiornamento