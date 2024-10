Treviso: scoperte otto slot machine accese in orari non consentiti

Treviso, 30 ottobre 2024 – Un nuovo colpo contro la gestione irregolare delle slot machine: le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno scoperto in provincia di Treviso due bar con all’interno otto apparecchi accesi in orario non consentito, in violazione della legge regionale che stabilisce le norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico. A fronte di quanto scoperto sono state formalizzare sanzioni amministrative per complessivi 4.000 euro, che sono già state versate nelle casse dello Stato da parte dei trasgressori, contestualmente segnalati all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Venezia.

I controlli a Mogliano e Morgano

Nel dettaglio degli accertamenti, hanno riguardato due ditte, rispettivamente con sede a Mogliano Veneto e Morgano, gestite da soggetti di nazionalità straniera, aventi per attività economica la conduzione di due distinti bar, presso cui è stato scoperto che le slot machine erano accese nella fascia oraria protetta che va dalle 13 alle 15. L’individuazione dei due bar è avvenuta mediante preventivi servizi di appostamento, svolti dai finanzieri del Gruppo di Treviso, che hanno permesso di intercettare un anomalo flusso di persone in detta fascia oraria.