Treviso duplice omicidio: un uomo e una donna trovati morti in casa, ferite da arma da fuoco

Paese (Treviso), 3 maggio 2023 – Duplice omicidio nel trevigiano. I corpi senza vita di un uomo e di una donna sono stati trovati oggi 3 maggio in un’azienda agricola in via Monsignor Breda del comune di Paese, in provincia di Treviso. Dalle prime informazioni i due sono stati uccisi con un’arma da fuoco.

Un uomo è stato fermato e avrebbe confessato. Si tratterebbe dunque di un duplice omicidio, e non di un omicidio-suicidio come appreso in un primo momento. L'uomo si trova ora nella caserma dei Carabinieri di Treviso. L'arma del duplice delitto è una pistola.

Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri sull’uomo. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un parente delle vittime. A quanto si apprende, il pm incaricato del caso si sta recando nella caserma dei carabinieri di Montebelluno per gli approfondimenti.

*Notizia in aggiornamento