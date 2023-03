Treviso, fiamme nello storico ex ospedale psichiatrico a Mogliano

l'incendio all'ex ospedale di Mogliano Veneto

Mogliano Veneto (Treviso), 27 marzo 2023 – Una grande paura nel tardo pomeriggio di domenica 26 marzo verso le 18.30 quando è divampato un grosso incendio, per cause che saranno accertate in seguito, all'ex ospedale psichiatrico Pancrazio di Mogliano Veneto (Treviso).

Le fiamme hanno interessato e bruciato tutto il materiale cartaceo di archivio che era depositato all'interno dell’immobile. Questo ha reso più articolate complicate le operazioni di spegnimento.

Tutto viene portato fuori dall'edificio e spento dai vigili del fuoco, ancora al lavoro con tre squadre giunte in loco da ieri. Non risultano persone coinvolte o ferite. I vigili del fuoco sono accorsi da Treviso e Venezia con cinque mezzi complessivi, quali due autopompe, due autobotti e il carro aria, un mezzo movimento terra e 17 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia.

L'ex ospedale psichiatrico Pancrazio di Mogliano, è una struttura storica che risale al 1900, si trova a ridosso del confine tra le province di Treviso e Venezia, da tempo la struttura era utilizzata come deposito cartaceo.