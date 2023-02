Cortina d'Ampezzo, valanga sul Monte Cristallo: una persona salvata dal Soccorso Alpino

Soccorso alpino

Per approfondire:

Cortina d'Ampezzo (Belluno), 3 febbraio 2023 - Una persona è stata soccorsa oggi 3 febbraio dopo essere stata travolta da una valanga sul Monte Cristallo, a circa 2.000 metri di quota.

Immediati i soccorsi. Sul posto l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore (Belluno), con equipaggio sanitario, unità cinofila e tecnico di elisoccorso, assieme al personale del Soccorso alpino di Cortina D'Ampezzo con un'altra unità cinofila trasportato dall'elicottero dell'Air service center.

La persona è stata individuata in vita ed estratta dalla neve. Le operazioni sono tuttora in corso.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo sui 30 anni e nell'area sarebbero stati presenti altri alpinisti non coinvolti però nel distacco.

Ancora valanghe nel bellunese ma non solo tragedie: solo due settimana fa una sciatrice veneziana è stata travolta e salvata dai soccorsi, e ancora un altro alpinista è stato trovato vivo dopo essere rimasto sotto la neve per una notte.