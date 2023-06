Vicenza, catturato pluripregiudicato evaso dai domiciliari

Vicenza, 5 giugno 2023 – La Polizia di Stato di Vicenza ha individuato e arrestato un cittadino romeno di 32 anni resosi responsabile del reato di evasione. Una pattuglia della Squadra volanti, su richiesta della centrale Operativa della Questura, è intervenuta presso un albergo del capoluogo a seguito di una segnalazione riguardante la presenza in città di un uomo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari da scontare presso l'associazione Liberi per Liberare di Avezzano, in provincia di L'Aquila. L'uomo, pluripregiudicato per reati contro la persona, il patrimonio, evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché condannato per alcuni di essi, dopo essere stato scarcerato dalla Casa Circondariale di Ancona, era stato posto agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Nei giorni scorsi si era allontanato dal luogo di detenzione facendo perdere le proprie tracce. Sono ora in corso indagini da parte della Questura finalizzate a verificare i motivi della sua presenza a Vicenza.