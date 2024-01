Vicenza, sigarette vendute senza autorizzazione: denunciata la titolare del bar

Vicenza, 26 gennaio 2024 – Vendeva tabacchi senza averne l’autorizzazione. Un fatto che è stato scoperto nei giorni scorsi dai finanzieri della tenenza di Thiene in un bar gestito da una cittadina cinese. Nel locale si vendevano anche sigarette e prodotti sottoposti al monopolio, attività gestita da un’italiana.

Denunciata la titolare

Nel corso del controllo, è stata accertata la vendita di sigarette ad un cliente da parte della legale rappresentante del bar, non autorizzata alla vendita di generi di monopolio. In virtù di questo, la donna è stata denunciata e ora risulta indagata per vendita di tabacchi senza autorizzazione, per la quale è prevista l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da 5 a 10mila euro.

Il sequestro dei tabacchi

Al termine di successivi accertamenti i finanzieri hanno proceduto al sequestro dei tabacchi in vendita: quasi 50 chili di sigarette. La legale rappresentante del bar verrà inoltre segnalata all’Agenzia delle Dogane.