Famiglia travolta da un’auto, arrestata la trentenne alla guida per omicidio stradale plurimo: sequestrato il cellulare I carabinieri hanno trasformato il fermo in arresto per la donna tedesca che a Santo Stefano di Cadore ha investito una famiglia di turisti veneziani uccidendo un bambino di 2 anni, il papà e la nonna. Sottoposto ad analisi il telefono per accertare il suo utilizzo al momento dell’incidente