Hyperloop, parte in Veneto la sperimentazione del “treno” ultraveloce a lievitazione magnetica

Venezia, 31 gennaio 2024 – Primo passo in Veneto per realizzare un sistema di trasporto hyperloop, un “treno” innovativo in grado di viaggiare a terra alla velocità di un aereo sfruttando la levitazione magnetica e le tecnologie dei tubi a bassa pressione per ridurre l’attrito all’avanzamento. Una rivoluzione nella mobilità terrestre, che se sarà possibile da realizzare, non solo permetterà di muovere persone e merci in modo ultraveloce ma anche in modo sostenibile.

Un'immagine della capsula del "treno" hyperloop (foto Hyperloop Italia)

"Firma storica in Veneto del contratto tra Concessioni autostradali venete (Cav) e il consorzio Hyper Builders: allo studio in Italia il primo prototipo operativo al mondo di trasporto terrestre ultraveloce a levitazione magnetica, con un treno innovativo in grado di viaggiare alla velocità di un aereo”. Hyperloop Italia sottolinea così, con una nota, che “Webuild, in joint-venture con Leonardo, si è aggiudicato il contratto, del valore di 4 milioni, per lo studio di fattibilità propedeutico alla realizzazione di Hyper Transfer”. La firma per “il progetto futuristico Hyperloop in Italia” è un passaggio verso il "primo prototipo operativo per la mobilità sostenibile terrestre ultraveloce al mondo, su una tratta in Veneto”.

Il progetto - viene spiegato - sarà sviluppato in 3 fasi consecutive: lo studio di fattibilità è la fase 1 dal valore di 4 milioni aggiudicati con il contratto siglato con Cav. Al termine e al buon esito della fase 1 Cav potrà poi decidere se proseguire con la fase 2 che prevede la progettazione vera e propria del prototipo e della linea (cosiddetta “test track”) e, successivamente, se procedere ulteriormente con la fase 3 che prevede la realizzazione del prototipo e della costruzione dell’infrastruttura per la linea di test track, la sperimentazione sul campo ed il collaudo e la certificazione finale dell'infrastruttura.

Un'immagine dell'infrastruttura per i "treni" hyperloop (foto Hyperloop Italia)

"La firma di oggi - commenta Bibop Gresta, fondatore e ceo di Hyperloop Italia - conferma l'attuale slancio nel settore dell'Hyperloop. Sono entusiasta di assistere a un vero rinascimento nell'industria dell'Hyperloop, dimostrata dai progressi fatti da HyperloopTT che sviluppa la tecnologia da dieci anni, e con iniziative portate avanti in vari paesi europei. Anche la Cina sta progredendo rapidamente con i suoi impressionanti test Hyperloop, dimostrando la fattibilità di questa tecnologia rivoluzionaria su larga scala. La convergenza di questi sforzi globali ci porta sempre più vicini alla realizzazione dell'Hyperloop come solida realtà, e l'Italia è pronta a giocare un ruolo centrale in questo movimento verso un trasporto ultraveloce ed eco-sostenibile”.

Hyperloop è un sistema di trasporto terrestre ad altissima velocità in cui il trasferimento di merci e persone avviene mediante capsule che viaggeranno all'interno di un tubo. La bassa pressione all'interno del tubo riduce l'attrito e, grazie a sistemi di propulsione e di levitazione magnetica, le capsule viaggiano ad altissima velocità, garantendo una mobilità sostenibile e a basso consumo di energia. La sua realizzazione contribuirebbe a ridurre il traffico pesante su gomma, con benefici per la sicurezza stradale e in termini di riduzioni delle emissioni di CO2.