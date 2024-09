Elezioni Figc Veneto: Giuseppe Ruzza rieletto presidente, ma lo sfidante Zanon presenta ricorso

Alte Ceccato (Vicenza), 15 settembre 2024 – Quarto mandato consecutivo per Giuseppe Ruzza, rieletto a capo del comitato regionale Veneto della Federazione italiana giuoco calcio. A decretarlo ben 308 voti contro i 186 andati allo sfidante, il padovano Florio Zanon della lista “Rinnovamento e lealtà”. È il dato emerso dall’assemblea elettiva, svoltasi al Pala Collodi di Alte Ceccato a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza. Delle 647 società aventi diritto al voto, quelle presenti erano 501.

Florio Zanon, però, ha annunciato di voler presentare ricorso in quanto, in base alla legge 106 del 2024, i presidenti uscenti (oltre il terzo mandato) devono ricevere oltre due terzi dei voti per essere rieletti. Ricorrerà dunque domani al Tar del Lazio.

Le dichiarazioni di Ruzza

“Sono al quarto mandato consecutivo, mi sento quasi in imbarazzo, ha dichiarato il rieletto presidente Giuseppe Ruzza – Sono soddisfatto perché sono della nostra lista tutti i consiglieri, i delegati assembleari e i revisori dei conti, quindi potremo garantire il lavoro in serenità”. “All’inizio un po’ di frustrazione l’ho provata – ha ammesso – nel vedere che alcune persone che avevano condiviso con me tante iniziative, esperienze e tanto tempo, si sono candidate, senza proporre nulla di nuovo e confermando quello che avevano fatto. Poi, confrontandomi con le società, ho capito che c’era stima nei nostri confronti, che le nostre proposte erano gradite ed era gradito il nostro ascolto”. “Dagli incontri con le società il programma ha via via preso piede – ha continuato Ruzza – E adesso che la competizione è finita, anche se è stato presentato un ricorso che secondo me ha poca probabilità di essere accolto, cercherò di rappresentare tutte le società, senza distinzione”.

Gli obiettivi

L'obiettivo di Ruzza, con la sua rielezione, è quello di concludere un percorso reso problematico da anni difficili, caratterizzati dalla pandemia, dalla legge di riforma dello sport e dalle innovazioni operative che non hanno garantito in modo completo quegli interventi di informazione e di formazione che il Comitato si era prefissato, lavorando spesso in emergenza. Il progetto è quello di integrare in modo esaustivo quegli interventi a favore delle società, assolutamente indispensabili: il corso per responsabili di segreteria, l’attività di tesseramento, e l’anagrafe federale. Il tutto in collaborazione con altre istituzioni come il Coni regionale e la Regione del Veneto.

Tutti gli eletti

Di seguito, i consiglieri eletti: Nicola Scettro (Bassano del Grappa), Gilberto Cecchetto (Vicenza), Ilaria Bazzerla (Verona), Roberto Mamerti (San Donà-Portogruaro), Dino Tamai (Venezia), Fabio De Vecchi (Treviso), Argentino Pavanati (Rovigo), Pietro Bianzale (Padova), Maurizio Giacomelli (Belluno). Il responsabile regionale per il Calcio a 5 è Michele di Giambattista, quello per il Calcio femminile è Paolo Tosetto. I delegati assembleari eletti risultano essere: Luigi Moletta, Simonetta Baldissera, Manuel Mariotto, Davis Ceccato, Gianmarco Volpato, Alessandro Donato, Michele Da Rold. Eletti anche i delegati assembleari supplenti: Marco Giavoni, Otello Vendramin, Paolo Pirozzi, Simone Chieregato, Pietro Dal Mas. Infine, Enrico Savio, Alessandro Bares, Giulia de Agostini sono stati eletti alla carica di Revisori dei conti, con Flavio Rossetto e Gianni Frignani come supplenti.