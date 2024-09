Elezioni Figc Veneto: il 14 settembre si rinnovano le cariche. Ecco chi potrebbe ‘guidare’ il calcio locale

Rovigo, 10 settembre 2024 – Sabato 14 settembre, ad Alte Ceccato in provincia di Vicenza, si terrà l’assemblea elettiva che definirà le cariche della Figc Veneto per il prossimo quadriennio. Due le liste: quella del presidente uscente, “Presidente Ruzza Giuseppe” e quella del padovano Florio Zanon, “Rinnovamento e lealtà”.

La lista dell’uscente Ruzza

In lista con il presidente veneziano Ruzza ci sono i polesani Argentino Pavanati – che corre per l’elezione nel ruolo di consigliere – e Simone Chieregato, candidato a delegato assembleare. “Mi ricandido per concludere un percorso problematico, da anni difficili che non hanno garantito in modo completo quegli interventi di informazione e di formazione che ci eravamo prefissati”, ha dichiarato Ruzza. “Si può dire che si è lavorato spesso in emergenza – ha specificato – e per questo ho deciso di rimettermi a disposizione per integrare in modo esaustivo quegli interventi a favore delle società assolutamente indispensabili”.

Argentino Pavanati, ex presidente del Polesine Camerini, è da 12 anni consigliere regionale per Rovigo. “Mi sono ricandidato perché abbiamo fatto grandi cose con questo direttivo, soprattutto con la grande esperienza del presidente Ruzza – ha dichiarato – Abbiamo un buon rapporto con tutte le società venete e nel limite del possibile cerchiamo di andare incontro alle loro esigenze: molte volte ci confrontiamo per sentire il loro parere su certe questioni”.

La lista Zanon

In lista con il padovano Flavio Zanon, ci sono due rodigini: Luca Zanforlin – ex dirigente del Granzette calcio e candidato consigliere regionale – e Lorenzo Zecca – aspirante delegato assembleare. Quest’ultimo, in caso di successo della lista Zanon, potrebbe ricoprire l’incarico di delegato della Figc di Rovigo.

Speriamo in un cambiamento

Lorenzo Zecca, candidato delegato assembleare per la lista Zanon

“Finalmente le società venete – afferma Zecca, ex insegnante di scienze motorie nonché allenatore e preparatore atletico – hanno la possibilità di fare una scelta alternativa tra due candidati per l’elezione del presidente regionale rispetto alla passata votazione, e questo è un aspetto molto importante perché è espressione e garanzia di democrazia e pluralismo”. “Purtroppo mi risulta che pochissime società polesane hanno dato la firma di presentazione al candidato Zanon – ha rimarcato – forse per timore di eventuali ritorsioni post voto, nonostante che in questi anni il malessere che serpeggia e le lamentele sulla governance regionale e locale siano state numerose”. “Paura assurda – ha assicurato Zecca – in quanto la Figc è un organismo al servizio delle società . Ora con il voto di sabato prossimo ad Alte Ceccato hanno la possibilità di cambiare”. “Non voglio demonizzare nessuno, non li considero nemici ma semplici avversari in una competizione elettorale sportiva, anzi, va dato atto e riconosciuto al delegato di Rovigo Luca Pastorello grande passione, puntualità, dedizione e tanto tempo speso per gestire al meglio il calcio dilettantistico locale – ha concluso – Auspico che le società polesane vadano in gran numero con i loro rappresentanti legali a votare sperando in un cambiamento”. Infine un augurio: “A colui che risulterà il vincitore tanti complimenti e auguri di buon governo del calcio veneto e locale per il prossimo quadriennio olimpico”.