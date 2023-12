Mestre, controlli antidroga: arrestati due spacciatori con 2,5 chili di hashish e setacciate coi cani le aree verdi cittadine

Venezia, 20 dicembre 2023 – Operazione antidroga nel territorio veneziano. Durante un servizio di controllo a Mestre, i finanzieri della compagnia Pronto Impiego di Venezia hanno notato un'autovettura in divieto di sosta con a bordo due persone di nazionalità tunisina che li hanno insospettiti. A seguito di un controllo del veicolo, sono stati rinvenuti, ai piedi del sedile anteriore, circa 2,5 chili di hashish suddivisi in 25 panetti. I due uomini, regolari in Italia ma con precedenti, sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e condotti alla casa circondariale di Santa Maria Maggiorea.

Un altro arresto a Mestre

In precedenti controlli a Mestre, in corso del Popolo, una pattuglia ha arrestato un uomo di nazionalità senegalese, irregolare e gravato da numerosi precedenti per stupefacenti. Questo è stato trovato in possesso di 50 dosi di cocaina per un totale di 16,30 grammi circa, nonché 22,85 grammi circa di hashish e 235 euro in contanti. Al termine della direttissima è stato condannato a 1 anno di reclusione e 600 euro di multa, nonché il divieto di dimora nella Regione Veneto.

Controlli antidroga

Da inizio dicembre nell'area del Rione Piave a Mestre, sempre ad opera dei Baschi Verdi, sono stati denunciati per spaccio altre due persone di nazionalità tunisina trovate in possesso di 5 dosi di cocaina per un totale di 6,45 grammi circa e 580 euro in contanti, mentre sono stati segnalati alla Prefettura sette persone, con il sequestro di oltre 20 grammi tra hashish e marijuana detenuti per uso personale. Infine, nelle principali aree verdi della zona, le unità cinofile del Gruppo Tessera, hanno trovato e sequestrato nei pressi di via Gozzi ulteriori 100 grammi circa di Hashish e altre 50 dosi di Cocaina, per complessivi 22,50 grammi circa, pronte per la cessione.