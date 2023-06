Italiano il miglior hotel al mondo

Venezia, 29 giugno 2023 – L'Hotel Cipriani alla Giudecca è stato votato come 'il miglior hotel al mondo' dal sito francese 'Le liste', guidato da Hèlène Pietrini, l'ex direttrice della guida internazionale The World's 50 Best Restaurants.

L'Hotel, creato dalla famiglia Cipriani, è stato acquisito nel 2019 da Belmond Hotel, del gruppo Lvmh.

Il 'Cipriani' alla Giudecca è uno degli alberghi extra-lusso di Venezia preferiti dalle star.

Nel settembre 2014 era stato anche scelto da George Clooney e Amal Ramzi Alamuddin per il pranzo del loro matrimonio e l'ospitalità dei molti invitati alla cerimonia.

Seguono Usa, Messico, Francia

L'Hotel Cipriani, che fa parte del gruppo internazionale Belmond, acquistato nel 2019 da Lvmh, ha vinto all'unanimità con un punteggio di 99,75 su 100. Seguono nella classifica il Peninsula di Chicago (Stati Uniti), il Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal (Messico), e Cheval Blanc St-Barth (Francia).

“Investire in qualità”

”Una grande notizia quella che incorona l'Hotel Cipriani di Venezia come migliore al mondo. Questo testimonia non solo le nostre capacità di leader mondiali in termini di accoglienza, ma anche la forza del Made in Italy, brand capace di attirare turisti da tutto il mondo, fornendo servizi di qualità. Questo riconoscimento è dunque occasione di ulteriore visibilità per la Nazione e motivo di attrazione turistica. Ragion per cui dobbiamo investire sempre di più nel livello qualitativo delle strutture, come già previsto nelle direttrici del Piano strategico del turismo 2023-2027" commenta così la ministra al Turismo Daniela Santanchè.