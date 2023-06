Fuoco all’Euroglass, un operaio intossicato a Cologna Veneta

Verona, 01 giugno 2023 – Una grande paura stamani verso le 9, quando è divampato un incendio nella fabbrica Euroglass nella zona industriale in via Lombardia, nella frazione Quari Destra di Cologna Veneta (Verona), stabilimento dove si producano bottiglie di vetro. Sul posto sono intervenuti moltissimi mezzi di soccorso, il fumo del fuoco non è arrivato in città, ma in direzione verso Pressana. Le operazioni di spegnimento hanno visto impegnati i vigili del fuoco delle province di Vicenza e Rovigo, con dieci mezzi e circa trenta vigili.

Non sono chiare le cause dell’incendio, in fase di accertamento, che presumibilmente sarebbe partito da un magazzino dello stabilimento. In loco sono intervenuti anche la polizia, i carabinieri e il personale sanitario del Suem118 con ambulanza e l’elisoccorso. Non si sono registrati feriti tra i dipendenti dell’azienda, solo un operaio stato trasportato in ospedale per una sospetta intossicazione, ma non è in gravi condizioni.