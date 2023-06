Verona, 5 poliziotti arrestati per tortura

Verona, 6 giugno 2023 - Torture e pestaggi dei poliziotti di Verona ai fermati. Questa mattina sono finiti agli arresti domiciliari cinque poliziotti, un ispettore e quattro agenti, che all’epoca dei fatti tra il luglio 2022 e il marzo 2023, prestavano servizio al Nucleo Volanti. Le accuse sono, a vario titolo, di tortura, lesioni aggravate, peculato.

Ad eseguire gli arresti altri uomini e donne con la divisa della Polizia, l'indagine è stata condotta per otto mesi dalla Squadra Mobile veronese. Secondo le accuse, gli agenti avrebbero in diverse occasioni pestato persone fermate per strada nel corso di controlli, per poi truccare i verbali in modo tale da allontanare responsabilità e sospetti.

Ai cinque indagati, oltre al reato di tortura di cui all’art. 613 bis del Codice Penale sono stati contestati, a diverso titolo, anche i reati di lesioni, falso, omissioni di atti d’ufficio, peculato e abuso d’ufficio.