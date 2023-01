Provincia di Verona: Flavio Pasini, sindaco di Nogara, è candidato unico

Verona, 9 gennaio 2023 - Ci sarà un candidato unico alla presidenza della Provincia di Verona. Allo scadere del termine, alle 12 di oggi, quella di Flavio Pasini, sindaco di Nogara, è risultata la sola candidatura a presidente della Provincia. La commissione elettorale provinciale ha concluso in mattinata la procedura di analisi della documentazione, depositata nel tardo pomeriggio di ieri, decretandone l'ammissibilità. La candidatura ha raccolto 362 sottoscrizioni valide.

Pasini, sindaco di Nogara iscritto alla Lega, ha trovato un sostegno condiviso, con il via libera anche del sindaco di Verona, Damiano Tommasi. Ad oggi gli aventi diritto al voto, per queste elezioni di secondo livello, sono 1.303 (erano 1.313 nella precedente tornata elettorale del 2018) tra sindaci e consiglieri comunali. Voteranno domenica 29 gennaio, dalle 8 alle 20. Lo scrutinio inizierà alla chiusura delle operazioni di voto e non è previsto il quorum.