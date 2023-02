Vasto incendio al Salumificio Coati nel Veronese: grave un dipendente. Il Comune: "Finestre chiuse"

Incendio in salumificio: dipendente ferito grave

Verona, 9 febbraio 2023 – C'è un ferito grave nell'incendio divampato nel primo pomeriggio al Salumificio Coati ad Arbizzano di Negrar, alle porte di Verona.

Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un dipendente dell'azienda che si è gettato dalla finestra per evitare di essere raggiunto dalle fiamme e nella caduta ha riportato gravi traumi. L'uomo è ricoverato all'ospedale di Borgo Trento.

L'azienda nel giugno 2019 era già stata colpita da un altro incendio. Intanto sul posto sono già impegnati anche i tecnici dell'Arpav che stanno monitorando la qualità dell'aria per verificare l'eventuale emissione di sostanze tossiche. La popolazione è comunque allarmata per la fuliggine che si sta depositando nella zona, mentre la nube di fumo è arrivata a ridosso del centro storico di Verona.

L’avviso: "Tenete le finestre chiuse"

Il Comune di Verona, attraverso i propri canali social, ha diramato l'invito ai cittadini a tenere le finestre di casa chiuse in seguito all'avvicinarsi al centro del capoluogo della grande fumo scaturita dall'incendio al salumificio 'Coati’ di Arbizzano di Negrar, alle porte della città. Un ulteriore appello ai residenti è quello di non sostare all'aperto, fino a quando non sarà nota l'analisi degli inquinanti presenti nell'aria, in corso da parte dei tecnici dell'Arpav.