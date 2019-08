Ancona, 14 agosto 2019 - E’ Portonovo il luogo di riferimento per questo Ferragosto anconetano. Merito innanzitutto della tradizionale ‘Festa del mare’, che domani prenderà il via alle ore 9 dalla piazzetta con la processione religiosa organizzata dalla Parrocchia San Biagio del Poggio. Da qui il corteo raggiungerà la chiesa di Santa Maria, portando l’immagine sacra della Madonna. Nella stessa chiesa, all’alba (ore 6), la rassegna «Onde di Note», organizzata dalle associazioni ZonaMusica e ItaliaNostra, proporrà il concerto che segna il debutto del nuovo programma ‘Nel raggio della musica’: un cammino attraverso concerti che si svolgeranno al sorgere o al tramontare del sole, per godere della suggestione della luce in un contesto particolarmente evocativo. Sul palco salirà il Mirò Saxophone Quartet, formato da Doria del Maestro, sax soprano, Sabrina Esposto, sax baritono, Angelo Antonioli, sax tenore, e Filippo Dionigi, sax contralto. Sarà un viaggio tra Oriente ed Occidente, ricco di libere e ardite improvvisazioni, appassionanti tanghi, jazz e world music.

Nella non lontana Montacuto domani (ore 21.30) all’Aion di Moroder si chiude l’estate di Ancona Jazz, con il trio tutto swing e groove composto da Tony Monaco, organo hammond, Fabio Zeppetella, chitarra, e Roberto Gatto, batteria. Ad Ancona il Lazzabaretto domani (ore 19) ospita ‘Jungle Fever’, party animato dai dj Deedo e DrainBrain.

Venerdì (ore 21.15) la rassegna «Teatro per tutti... un po’ dappertutto» fa tappa nella piazzetta di Paterno, dove la Compagnia La Torre che Ride di Potenza Picena presenta lo spettacolo «Giu le mani dal malloppo». Sarà un Ferragosto intenso anche a Palombina, dove i vari stabilimenti organizzano feste e dj-set. Da Romano, in particolare, ci saranno una cena spettacolo, musica dance, balli di gruppo e i fuochi di mezzanotte.

Leggi anche Ferragosto, cosa fare nelle Marche

Ferragosto, gli eventi di Senigallia

Ferragosto all’insegna di cultura e divertimento sulla spiaggia di velluto. Oggi alle 18 si apre l’ottava edizione dell’Estetica dell’Effimero, la mostra d’arte e spettacoli a ingresso libero in programma fino a domenica alla Rotonda a Mare. Stasera alle 22, nel parterre della Rocca Roveresca gli Shampisti accendono ‘Destate la festa’ e domani la protagonista assoluta sarà Dolcenera con uno spettacolo di musica e parole. La kermesse si chiuderà domenica con un dibattito politico. Tutte le sere Destate la Festa propone dalle 19.30 stand gastronomici e take away, mentre dalle 19 aperitivi «coolturali».

Al Palazzetto Baviera è ancora possibile ammirare le immagini più significative dei venti anni di Summer Jamboree che resteranno esposte fino al 29 settembre. Sempre stasera alle 21,15 all’Arena Cinema Gabbiano va in scena ‘L’amour flou, come separarsi e restare amici’, mentre alle 21,15 in piazzale Rosi si terrà la tradizionale ‘Benedizione del Mare’ alla presenza di tutte le Autorità e di monsignor Franco Manenti. Si chiude stasera alle 21,30 ad Arcevia, con un appuntamento dedicato al tango il Festival Musicale Alte Marche, Altra Musica.

E sempre stasera la festa esplode in tutti gli stabilimenti balneari. Si balla al Mascalzone Chalet con il Party di Ferragosto: in programma un dj set. Venerdì alle 21,15, a Trecastelli, al Giardino Villino Romualdo sarà possibile ascoltare gratuitamente il concerto Umbriaensemble & Federico Mondelci sax, uno spettacolo unico per gli amanti del genere.

Sempre venerdì al Foro Annonario torna il tradizionale ‘Torneo di Burraco’, sarà possibile iscriversi in loco alle 20,15. Il ricavato andrà a favore del Gruppo Se.Po.Fa. della Cooperativa Sociale Casa della Gioventù Onlus. Il Torneo ha lo scopo di sostenere concretamente il progetto della Scuola di Vita Indipendente per giovani con disabilità intellettiva lieve e difficoltà socio relazionali.

Ferragosto, gli eventi della Riviera del Conero

Tutta la Riviera del Conero è in festa per il Ferragosto. Stasera dalle 21.15 al porto turistico di Numana si terrà la tradizionale Festa della Madonna Assunta, con la toccante cerimonia della statua della Madonnina che emerge dalle acque grazie alla collaborazione dei sub volontari della Lega navale locale. Accompagnata a terra dai fratelli Alberto e Angelo Maradona, la statua proseguirà in processione fino all’interno dello spazio portuale dove si svolgerà la Santa Messa celebrata da monsignor Angelo Spina e poi sarà trasportata fino alla lancia storica «Maria Luisa» della Lega navale, con cui salperà assieme alle imbarcazioni allineate in corteo per assistere allo spettacolo pirotecnico, scortate dalle motovedette del Corpo di Capitanerie di porto e Guardia Costiera e dall’idroambulanza della Croce Rossa. La serata si chiuderà alle 23.30 per inaugurare il Ferragosto con i fuochi d’artificio che illumineranno tutto il lungomare, uno show di luci che ogni anno richiama migliaia di persone con il naso all’insù. Per l’occasione sono state organizzate corse straordinarie di trasporto pubblico gratuito.

Il Ferragosto prosegue in musica domani alle 21.30 in piazza Miramare a Marcelli con «Deejay time» per ballare al ritmo delle ultime hit dopo una giornata di sole e mare negli chalet. Una giornata di festa quella di domani che si snoderà, da Sirolo a Marcelli, all’insegna di aperitivi in riva al mare, «cocomerate», animazione e musica in quasi tutti gli stabilimenti balneari che nel pomeriggio si animeranno con giochi riservati a grandi e piccini. Il teatro le Cave di Sirolo ospita stasera dalle 22 dj Provenzano da M2o per la terza e ultima serata di «International music e street food festival» all’insegna del cibo di strada e della buona musica.

Ferragosto, gli eventi di Jesi e Vallesina

Ponte di Ferragosto ricco di eventi in Vallesina anche per chi resta in città. A Jesi, il 15 agosto inizia alle 9.45 alla Chiesa di San Giovanni Battista con Musica præcentio, rassegna di musica sacra al servizio della Liturgia, a cura dell’associazione Coro «Cardinal Petrucci«. In centro, restano aperti alle visite i Musei Civici di Palazzo Pianetti (dalle 10 alle 19), il Museo Federico II Stupor Mundi (dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20) e il Museo Diocesano (dalle 21 alle 23). Per un tuffo nei sapori antichi, al Museo Archeologico sarà possibile sperimentare «Il vino nell’antica Roma» e prendere parte a una visita guidata con degustazione di un calice di vino che si ispira alle ricette di un tempo (biglietto 5 euro). In Vallesina, tra gli eventi da segnalare c’è «Acqua ad alta quota.

Ferragosto in Piazzetta» a Cupramontana, tre giorni con piscine, gastronomia, Verdicchio e spettacoli fino a domani. Le piscine (a ingresso libero) saranno aperte dalle ore 10 alle 20, alle ore 22 inizieranno anche gli spettacoli. A Staffolo, prende il via domani la 54esima edizione della Festa del Verdicchio: fino al 18 agosto, degustazioni, stand gastronomici, concerti live, discoteca sotto le stelle fino a tarda notte. Tra gli ospiti più attesi i Folkabbestia (venerdì, 21.30) e Matthew Lee (sabato, 21.30).

A Maiolati, il Museo Spontini è aperto tutta la settimana dalle 16 alle 20. A Morro D’Alba, domani ci sarà la visita guidata in notturno nel borgo storico con degustazione finale. A Monsano, venerdì nell’ambito del Monsano Folk Festival appuntamento con «Nessun Uomo è un’Isola», viaggio musicale tra le folk statunitensi, il blues radicale e la musica italiana dal ‘700 ai primi del ‘900. A Monte San Vito, stasera si festeggia il Ferragosto con giochi, sangria e cocomerata finale.