Loreto (Ancona), 21 agosto 2019 – Si terrà a Loreto venerdì sera la tappa marchigiana di Miss Italia. Alle 21.30 in piazza Papa Giovanni XXIII è previsto il concorso per scegliere sia Miss Loreto sia la reginetta marchigiana inviata poi a rappresentare la regione il prossimo 6 settembre a Jesolo, quando la manifestazione tornerà nuovamente ad essere trasmessa dall’ammiraglia delle reti Rai, Rai Uno.

Ad accompagnare sul palco le due nuove elette sarà presente anche chi ha indossato la prestigiosa fascia tricolore di Miss Italia 2018, Carlotta Maggiorana, già a Loreto nelle settimane scorse in occasione della presentazione del cartellone estivo cittadino.

Saranno circa trenta le aspiranti Miss Marche provenienti da tutta la regione per provare la scalata della bellezza con destinazione Jesolo. Con loro, sempre in qualità di ospite, assieme alla Maggiorana, anche Veronica Nucci, Miss Cinema Marche 2018. Non saranno comunque le due Miss le uniche personalità prestigiose della serata, che prevede un ricco parterre e diversi momenti di intrattenimento in grado di spaziare dalla musica al ballo alla comicità: sul palco saliranno anche Marco Marchetti, tra le star di “Made in Sud”, programma dal successo consolidato in onda su Rai Due ormai da diverse stagioni, e la cantante Dagmar Trevisan, oltre ad uno spettacolo di ballo che avvolgerà i molteplici momenti dell’evento.

Tre i conduttori, Daniela Gurini, Marco Moscatelli e Marco Zingaretti. “La serata del 23 agosto per noi rappresenta uno tra i momenti salienti del cartellone “In estate a Loreto” – spiega l’assessore al Turismo Fausto Pirchio –. Sintetizza perfettamente i nostri obiettivi, offrire sia ai concittadini che a turisti e pellegrini che raggiungono la città per visitare principalmente i luoghi di fede e di cultura, anche un campionario di proposte di alto valore artistico”.