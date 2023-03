Al Goldoni di Corinaldo domenica c'è il ‘live visual concert’ dei Maloo

I Maloo

Corinaldo (Ancona), 10 marzo 2023 – Appuntamento domenica pomeriggio (ore 18) sul palco del Teatro Goldoni di Corinaldo dove è in programma il ‘live visual concert’ dei Maloo, trio marchigiano che si muove tra jazz, elettronica e suggestioni video. Il concerto è un progetto dei Maloo creato assieme all’artista visivo Andrea Bernabini che userà la luce e le scenografie come mezzi espressivi i quali si aggiungono e sottolineano la parte musicale, creando un’esperienza multisensoriale.

Con un unico gesto, nel concerto spettacolo di domenica, verranno messe in scena contemporaneamente due entità fondamentali per il coinvolgimento emotivo: la magia della musica jazz/ elettronica e il movimento oscilloscopico e di forte impatto delle immagini. Dal vivo la band propone un mix originale di jazz, rock, minimalismo ed elettronica, una combinazione innovativa e ricca di idee espressive che riflette il ricco patrimonio di saperi musicali dei musicisti, sfuggendo ad ogni catalogazione.

I Maloo sono un trio marchigiano che si è formato ormai otto anni fa ed è nato dall’incontro di musicisti provenienti da stili e generi molto diversi l’uno dall’altro. La combinazione di queste esperienze ha prodotto una miscela di jazz, rock e prog, connessi da un tappeto di elettronica e atmosfere noir. La band è composta da Valeriano Ulissi, chitarra ed elettroniche, Carlo Bolognini, basso ed elettroniche, Giovanni Zannini, batteria ed elettroniche. I tre musicisti hanno all’attivo un ricco curriculum di concerti in festival, manifestazioni e locali in tutta Italia.

La loro discografia è già al terzo album “Fuzzland” pubblicato l’anno scorso all’interno della collana Controvento dalla Dodicilune Records, con distribuzione in Italia e all’estero. Precedentemente avevano pubblicato “Everything Needs Time” nel 2016 con Rara records e partecipato al live album collettivo “Homemade” su Milk.

Andrea Bernabini, ravennate, è un artista visivo e sperimentatore di nuove tecnologie che privilegia, nel suo linguaggio artistico, il video e la fotografia. Realizza installazioni, performance, azioni teatrali multimediali, video interattivi e mapping architetturali in 3D. Ha curato eventi come light designer, direttore della fotografia e regista e ha esposto le sue opere fotografiche in diverse mostre in Italia e all’estero.

Il biglietto di ingresso al concerto di domenica pomeriggio ha un costo di 10 euro, ed è consigliata la prenotazione chiamando il numero 338 6230078.