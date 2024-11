Ancona, al via domani il teatro sociale Tespi

Ancona, 26 novembre 2024 - Prende il via domani il Festival di Teatro Sociale e di Promozione della Salute Mentale Tespi/ Malati di Niente, un evento multidisciplinare che intreccia teatro, arte, dimensione sociale ed educazione, fino al 6 dicembre nelle città di Monte San Vito, Falconara Marittima, Jesi, Chiaravalle, Montemarciano. Il programma inaugura domani alle 16 nella sede dell’associazione Serenamente in via Leopardi 10 a Falconara, per la tavola rotonda “Promozione della salute mentale e inclusione sociale. La cura nell’ottica dell’integrazione sociosanitaria”. L’incontro pubblico ad ingresso gratuito parla di cura e di disagio mentale, attraverso un nuovo paradigma: l’unità di cura e di trattamento non è più l’individuo, ma la sua famiglia e la comunità in cui vive. Partecipano Sonia Giuliani (Responsabile Centro Salute mentale Falconara), Barbara Giacconi (Coordinatrice ATS 12), Anna Massaccesi (Presidente Ass. Serenamente), Roberto Grelloni (Portavoce Tavolo Regionale Salute Mentale). Introduce Massimo Mari (Direttore Dsm Ast Ancona), coordina Gilberto Maiolatesi (Coordinatore Rassegna Malati di Niente-Cooss). Il delicato tema dell’anoressia e dei disturbi alimentari è al centro della proposta riservata alle scuole, per le giornate di domani al Teatro La Fortuna di Monte San Vito, e di giovedì al Teatro Moriconi di Jesi, con quattro recite (due per teatro) dello spettacolo “Perfetta? Quasi perfetta” di Valeria Cavalli, regia Claudio Intropido con Claudia Veronesi, per una produzione Manifatture Teatrali Milanesi. Lo spettacolo vede in scena una giovane attrice che racconta la storia di Alice, vittima di sé stessa e del bisogno di modificare il suo corpo per adattarsi alle regole del mondo social, dimenticando l’importanza del vivere il reale e il contatto con l’altro. Intorno alla visione, prima e dopo la visione dello spettacolo, sono promossi degli incontri in classe con Arianna Baldini, operatrice Teatro Giovani Teatro Pirata, e con gli operatori della Residenza Villa Oasi. La rassegna è curata dal Teatro Giovani Teatro Pirata, rete del Sollievo con il sostegno della Regione Marche, in collaborazione con Coo. .Ss.Marche, Ambito Territoriale Sociale n. 12, Asp Ambito 9, AST Ancona, AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Fondazione Pergolesi Spontini, Ministero della Cultura, Comuni di Chiaravalle, Jesi, Monte S. Vito, Montemarciano, La Casa di Asterione, Associazione Culturale Luoghi Comuni. Per informazioni è possibile chiamare il numero 334 1684688 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17) o scrivere a : biglietteria@teatrogiovaniteatropirata.it.