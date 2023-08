Frecce Tricolori ad Ancona: a che ora passano

Ancona, 7 agosto 2023 - Continua il saluto delle Frecce Tricolori lungo tutta la penisola in occasione dei festeggiamenti del Centenario e oggi, domenica 7 agosto, l’appuntamento è per il sorvolo sopra Ancona previsto tra le 10.30 e le 11.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale dipingerà il cielo con il suo bellissimo tricolore nell’ambito della bella iniziativa ‘AM ringrazia l’Italia’ ringraziando in questo modo, territorio e cittadini che hanno servito e supportato l’Arma Azzurra in questi primi 100 anni al servizio del Paese. Un bacio che l’Aeronautica dà a tutto il Paese e che ora con affetto dà alle Marche, messa a dura prova da diversi eventi catastrofici, da qualche anno a questa parte, fino alle recentissime notizie di cronaca che hanno visto direttamente coinvolto anche il personale ed i mezzi dell’Am, con pragmatica dedizione e spirito di servizio, nell’affrontare le calamità.

Il programma

Tutti a naso all’insù, dunque, già attorno alle 10.30 quando gli aerei MB.339A della Pan, faranno provare brividi e ed emozioni, abbracciando tutti con i fumi bianco, rosso e verde. Il punto scelto dalle varie autorità per ammirare il passaggio è quello di piazza IV Novembre al Monumento dei Caduti. Secondo le ultime informazioni, i velivoli avrebbero passare dal Passetto, in direzione piazza Cavour e zona porto. L’ideale sarà posizionarsi già da prima dell’orario indicato delle 10.30. Tutti pronti, dunque, a scegliere i luoghi migliori e panoramici per vivere a pieno questa giornata importante per Bologna, il territorio e la stessa Aeronautica che tra l’altro, in regione ha un importante punto di riferimento Celeste.

È la Vergine di Loreto, infatti, a essere la patrona degli Aeronauti, proclamata nel marzo 1920 da Papa Benedetto XV come ‘Patrona Principale presso Dio di tutti gli aeronauti’, luminosa figura tra le più antiche e rilevanti icone della mariologia cattolica dalla quale l’Arma Azzurra trova una emblematica sintesi tra la prontezza incondizionata nel rispondere alla chiamata in servizio e il vigore datogli dal cielo che giunge per gli uomini e la collettività.