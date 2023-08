Frecce Tricolori ad Ancona: quando passano e dove vederle

Ancona, 4 agosto 2023 – Brividi di emozione per il passaggio delle Frecce Tricolori ad Ancona. Nell’ambito delle celebrazioni del Centenario della fondazione dell’Aeronautica Militare, la Pattuglia Acrobatica Nazionale sorvolerà, con i suoi caratteristici fumi tricolore, il capoluogo dorico lunedì prossimo tra le ore 10,30 e le 11.

Le Frecce Tricolori sorvolano Ancona lunedì 7 agosto 2023

All’evento, al quale potranno accedere tutti i cittadini presenti in città, interverranno le maggiori autorità della Regione Marche - per il Comune il presidente del consiglio comunale, Simone Pizzi - che saluteranno le Frecce Tricolori da piazza IV Novembre, presso il Monumento ai Caduti. La Pattuglia Acrobatica Nazionale sta effettuando una serie di sorvoli sui capoluoghi di ciascuna regione italiana. Questi sorvoli sono legati dal filo conduttore dell’iniziativa ‘AM ringrazia l’Italia’. Sarà Ancona la tappa di questo viaggio nel primo lunedì di agosto.

Un’occasione per tornare a disegnare il Tricolore nel cielo del capoluogo e salutare simbolicamente tutta la popolazione delle Marche: "È motivo di orgoglio – sottolinea il vice sindaco di Ancona, Giovanni Zinni – salutare il 7 agosto sui cieli di Ancona le Fiamme tricolori. Sarà un evento unico assistere al passaggio della Pattuglia Acrobatica, in arrivo dal mare Adriatico, nel cielo sopra il nostro meraviglioso Monumento ai Caduti, presso il quale da sempre si svolgono le principali celebrazioni istituzionali, e quindi sorvolare il Passetto e il viale della Vittoria. Invitiamo i cittadini a unirsi alle autorità civili e militari in questo momento emozionante che unisce magicamente i cuori di tutti gli italiani".