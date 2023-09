La Regata del Conero 2023: sfida fra duecento barche. E c’è il palio fra i quartieri

Ancona, 14 settembre 2023 – Torna la "Regata del Conero", tre giorni di iniziative non solo sportive che culmineranno con la sfida in mare di domenica mattina, come al solito nel tratto compreso tra il Passetto e Portonovo. L’hanno chiamata "Mareviglia", titolo-slogan per attirare ancora più pubblico e attenzione verso l’evento che si snoda da venerdì a domenica e che da quest’anno entra a far parte del circuito "Go to Barcolana", tre regate di avvicinamento alla più famosa e più popolata sfida velica d’Italia. Il circuito è partito da Pescara, quindi farà tappa ad Ancona e infine a Ravenna prima di indirizzarsi verso la città giuliana.

Ieri mattina in Comune la presentazione della tre giorni di eventi dedicati alla Regata del Conero: "Torna il tradizionale appuntamento della città che giunge alla 24esima edizione – spiega l’assessore e vicesindaco Giovanni Zinni –, vero orgoglio anconetano al di là di qualunque amministrazione comunale, nonché testimonianza sincera delle attività svolte in mare e per il mare da parte di Marina Dorica e di tutti i suoi circoli. Ma anche il segno tangibile che Ancona è una città di mare con una grande vocazione e amore per il mare. La grande Ancona è il leit motiv di quest’amministrazione che vuole tenere sempre al centro il porto e il mare, perché siamo gente di mare, e quest’iniziativa si cala perfettamente nella città che vogliamo costruire".

Quindi la voce di Marina Dorica, organizzatrice dell’evento, attraverso le parole del presidente Leonardo Zuccaro: "La flotta della Regata del Conero sarà composta da circa duecento imbarcazioni: è la regata che, dopo la Barcolana, inarrivabile per presenze, è la più affollata dell’Adriatico, testimonianza con cui Marina Dorica e la città confermano il loro legame con il mare". La Regata del Conero si svolgerà con il consueto format, partenza alle 11 di domenica e arrivo entrambi di fronte al Passetto e percorso di andata e ritorno verso Portonovo. Il pubblico sarà accolto alla base del Monumento, dove ci sarà anche il gazebo di Paolo Cori, commentatore della regata con i suoi ospiti, e lungo la parte utilizzabile della scalinata Virna Lisi.

"Lo scorso anno abbiamo voluto l’edizione zero del Trofeo Ancona in Vela, la sfida tra i quartieri – conclude il direttore di Marina Dorica, Alessandro Domogrossi – per rafforzare il collegamento della vela con il territorio. Stavolta lo ripeteremo con un format accattivante, estraendo a sorte 14 imbarcazioni e abbinandole ai quartieri e alle frazioni di Ancona". Tra gli iscritti alla Regata del Conero ci sono Anemos di Bono, Kiwi di Pesaresi, Star Dust di Morabito, AnyWave di Leghissa, vincitore nel 2021, Orlanda di Muratori che ha vinto nel 2022, e WB8 di Bassetti che ha vinto la regata della Grande Boa.

Il programma di eventi comincerà domani con la presentazione del libro La Baia Incantata di Roberto Senigalliesi e con l’incontro letterario con le poesie di Luisa Ferretti, entrambi alla sede di Assonautica, ma anche con quadri e fotografie esposti sulla terrazza Leopardi. Sabato il palio marinaro, Trofeo Ancona in Vela, e domenica mattina la regata vera e propria.