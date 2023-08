Maiolati Spontini, nove giorni di festa della pallavolo a Moie

Maiolati spontini (Ancona), 29 agosto 2023 - Torna la Festa della Pallavolo in piazza Kennedy: nove giorni tra musica, sport, bellezza e divertimento. Si comincia venerdì alle 20 con l’apertura degli stand gastronomici e alle 21,30 ci sarà l’undicesima edizione della “Festa a sei zampe”, con cani e gatti, accompagnati dai propri padroni, per una sfilata di bellezza e simpatia. Presenta Lara Gentilucci. Sabato dalle 20.30, protagonista sarà il fascino femminile con la finale regionale del concorso “La bella d’Italia”. Sarà anche una serata di moda perché le ragazze porteranno in passerella le nuove collezioni delle boutique e dei negozi di ottica della popolosa frazione di Moie. Domenica (ore 21,30) un evento che farà esplodere la piazza, con la cover band di Gianna Nannini che propone il concerto “Bomba all’hotel”. La settimana successiva si aprirà con un viaggio fra i sapori. Lunedì c’è in programma “Due continenti in un piatto”, una serata culinaria a base di piatti multietnici a cura dello staff del ristorante “La Rincrocca” di Jesi. A seguire (ore 21), ci sarà la presentazione delle attività sportive della A.s.d. “Clementina 2020 volley” e della prima squadra femminile di pallavolo di serie B1. Alle 21,30 andrà in scena “L’abile teatro”, spettacolo di circo e magia muto ma tutt’altro che silenzioso. Martedì il centro studi danza Gaspare Spontini proporrà lo spettacolo di danza classica, moderna e hip hop dal titolo “Supercalifragilistichespiralidoso”. Venerdì alle 22 è poi previsto lo spettacolo, organizzato dalla parrocchia Santa Maria di Moie, dal titolo “Gaetano Santangelo burattinaio”: un omaggio a Gigi Proietti della compagnia teatrale “La Callarola”. La manifestazione dedicata alla pallavolo si svolge da sempre in concomitanza con la festa del patrono di Moie, Santa Maria, che cade l’8 settembre e, come da tradizione, sabato 9 settembre si svolgerà la fiera mercato annuale, con stand gastronomici aperti sia a pranzo che a cena, dove a farla da padrone sarà il gran fritto misto all’italiana. Sempre sabato, il finale della manifestazione sarà affidato, alle ore 21,30, al cantautore Comete. Sarà, dunque, il musicista romano Eugenio Campagna a chiudere l’edizione 2023 della festa della pallavolo. Incanterà il pubblico di Moie così come aveva fatto con gli ascoltatori che lo hanno incrociato su YouTube e X Factor. La sua partecipazione al talent show nel 2019, infatti, gli ha permesso di farsi conoscere e affermarsi.