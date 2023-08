A Jesi la squadra di twirling medaglia d’oro

"Ancora prestigiosi risultati sportivi per il nostro territorio: si allena a Jesi la squadra LG2 Vallesina Twirling che ha ottenuto la medaglia d’oro per l’artistic team livello A, in occasione della Nations cup, tenutasi a Liverpool nei giorni scorsi. E non è tutto: medaglia d’argento per Ludovica Menghi e Serena Fiorentini nella specialità Artistic Pair Senior livello A". Così il sindaco Lorenzo Fiordelmondo si complimenta con loro. "A Ludovica e Serena, a Lucrezia Fioretti, Sofia Caprini, Arianna Conti, Giulia Capitani e Giorgia Giampaoletti, alla società e ai tecnici, i più sinceri compimenti a nome mio e dell’amministrazione".