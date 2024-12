A Nanni Moretti il Premio Guglielmi

Il ‘Corto Dorico Film Fest’ di Ancona è pronto ad accogliere l’ospite più atteso di questa ventunesima edizione, dedicata al tema della fanciullezza. Il nome è quello di Nanni Moretti, uno degli autori di cinema più noti e premiati a livello nazionale e internazionale, che nel capoluogo marchigiano riceverà l’ennesimo riconoscimento della sua lunga e straordinaria carriera.

Si tratta del ‘Premio Angelo Guglielmi’, intitolato a uno dei maggiori intellettuali italiani, saggista, giornalista ed ex direttore di Rai3, rete che ha contribuito a rilanciare con un progetto che ancora oggi viene ricordato come uno dei migliori esempi del ‘fare televisione’.

L’appuntamento con Nanni Moretti è per questo pomeriggio, alle ore 18, presso l’Auditorium ‘Orfeo Tamburi’ della Mole Vanvitelliana. Regista, attore, sceneggiatore e produttore, Moretti ha firmato molti film che hanno segnato la cinematografia italiana degli ultimi decenni. Tra di essi c’è ‘Ecce bombo’, che per l’occasione sarà proiettato al termine della cerimonia di premiazione.

Gli spettatori potranno vedere la pellicola nella versione restaurata dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale. Il film si è aggiudicato il Leone per la sezione ‘Venezia Classici’, alla recente Mostra del Cinema di Venezia. Il nome di Nanni Moretti è profondamente legato ad Ancona, visto che qui girò ‘La Stanza del figlio’, che gli valse la Palma d’Oro a Cannes. Era il 2001.

Quanto a Guglielmi, scomparso due anni fa, si può parlare di un vero ‘amico’ e sostenitore del Festival e dell’associazione culturale che lo organizza, Nie Wiem. Tanto che, in accordo con la sua famiglia (presente alla cerimonia odierna), è stato deciso di istituire il premio a lui dedicato, da assegnare ogni anno a un maestro del cinema che si sia "distinto per la sua qualità artistica e per la sua capacità di raccontare il Paese, la sua vitalità e le sue contraddizioni".

Il premio nella sua prima edizione è andato al regista Marco Bellocchio. Oggi il festival prenderà il via alle ore 10.30 nell’Auditorium della Mole Vanvitelliana con il concorso internazionale di cortometraggi ‘Short on Rights / A Corto di Diritti’. Nell’occasione verranno proiettati i corti semifinalisti. Seguirà la votazione del pubblico in sala per decretare il corto che avanzerà alla finale.

Il concorso è organizzato in collaborazione con Amnesty International Italia. Alle ore 15 (stessa sede) toccherà a ‘Cinemaèreale’, appuntamento dedicato ai cortometraggi documentari. Se ne potranno vedere quattro, firmati da Mario Blaconà, Manuele Cecconello, Diego Monfredini e Giovanni Merlini e Francesco Bovara. Alle ore 17, nella Sala Boxe, spazio al Premio Speciale Cinema di Poesia, che sarà assegnato a Luca Ferri. In anteprima regionale si potrà vedere il suo ‘René va alla guerra’, realizzato insieme a Morgan Menegazzo e Mariachiara Pernisa. Ferri sarà presente in sala. La giornata si concluderà alle ore 21.15 nell’Auditorium con un evento speciale inserito nell’ambito di ‘Cinemaèreale’. E’ la proiezione di ‘From Ground Zero’, film che rappresenta la Palestina agli Oscar, in cui dodici giovani registi raccontano il dramma della guerra in corso. Saranno presenti gli anconetani Paolo Maria Spina, produttore che ha contribuito alla distribuzione del film e che ne co-produrrà il seguito, e Juri Cerusico di Motik, che si occupa di postproduzione.