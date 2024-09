A Polverigi la "Notte delle Streghe"

Spettacoli e allestimenti unici, tra zucche, fantasmi e streghe. Ecco a voi la ‘Notte delle Streghe’ di Polverigi, giunta alla 33esima edizione, uno degli eventi più originali e imitati delle Marche. Domani, dalle ore 18, il paese si animerà come di incanto. Il centro sarà suddiviso in tre zone: ‘Il Tempore Maleficis’ al Roccolo, gli spazi del Borgo con "Malefica", il ‘Processo di Salem VILLAins Mistery’ con Fantasia Sogno e Realtà e il ‘Vascello del Canto Perduto’ al Parco delle Rimembranze, con il circolo ACLI. Al Palazzaccio (ore 19), a cura dell’Azienda agricola Belvederesi & Natura Dorica, laboratorio per i più piccoli con ‘Cosa bolle in pentola’; a seguire ‘Alchimie e piccole magie’ con le Strie di Nogaredo e trucca bimbi. La piazza principale sarà animata da spettacoli di fuoco, maschere e danza aerea con il ‘Sasselles Show’. A Villa Nappi ci si potrà farsi fare un horror make up e assistere all’animazione di ‘Linguaccia e Sorpresa’; presente anche una delegazione del Calendimaggio di Nogaredo dal Trentino con ‘Il Borgo delle Streghe’ e la loro festa propiziatoria. Non mancherà l’animazione itinerante con i trampoli di Maryposa stiltsart, il suggestivo Cromosauro della compagnia Terzo Studio, il Teatro del Fantastico con ‘Il Grifone e Mm. e la Mort’. Come da tradizione a concludere la serata allo scoccare della mezzanotte, tutti con il naso all’insù per lo spettacolo finale con la discesa della strega e il nuovo show pirotecnico a cura di Breena Fireworks. Ancora più ampia rispetto al passato l’offerta dei punti ristoro, con vari food truck e la collaborazione delle associazioni locali che proporranno primi, secondi, piadine, panini fritti, arrosticini e drink. Biglietti 6 euro; ingresso gratuito per gli under 10 e disabili.