A rischio per maltempo. Il Como è di scena a Pisa . Gradinata chiusa per allagamenti

Il maltempo continua a flagellare la Toscana e a metter in dubbio gli eventuali match di campionato in programma nelle prossime ore. A esser posto sotto l’attenzione è finita la sfida di Serie B fra Pisa e Como che dovrebbe andar in scena oggi pomeriggio. La sfida per ora è confermata, tuttavia non sarà possibile usufruire della gradinata dell’Arena Garibaldi, resa inagibile dagli allagamenti che hanno interessato lo stadio.

Il Como è ugualmente partito ieri per Pisa, con il solo Mustapha, rimasto a casa per un colpo al ginocchio in allenamento. Mister Longo confermerà a grandi linee, la formazione vincente contro il Catanzaro, con Verdi a sostegno delle due punte Gabrielloni e Cutrone. "Il Pisa ha lo stesso assetto tattico del Catanzaro - dice il mister lariano - non bisogna fidarsi del momento, poco positivo dl Pisa, hanno giocatori importanti che possono metterci in difficoltà. Noi giocheremo come sempre e per far punti e continuare la striscia positiva, probabilmente giocheremo ancora con le due punte, per poi cambiare modulo a partita in corso, con giocatori dalle diverse caratteristiche". "Il fatto di avere più soluzioni tattiche ci permette di cambiare spartito in base alle gare mantenendo comunque un livello alto. Con i cinque cambi poi si possono spostare le partite in corso e noi abbiamo ottime alternative da sfruttare".

(3-4-1-2): Semper; Curto, Odenthal, Barba; Iovine, Kone, Bellemo, Ioannou; Verdi; Cutrone, Gabrielloni.

Enrico Levrini