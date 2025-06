A Senigallia l’105XMasters porta sette serate di grande musica live

105XMasters, il buio non spegne l’energia: a Senigallia 7 notti di grande musica con Mellow Mood, Iron Mais, Mondo Marcio, Cc:Disco!, Erol Alkan, gli speaker di Radio 105 e tanti altri saranno i protagonisti del dopo festival, pronti ad animare le lunghe notti nel villaggio del 105XMasters.

Si parte sabato 12 luglio con "We are young", una serata inaugurale firmata Trashick che promette di far ballare tutte le generazioni con le hit più iconiche degli ultimi trent’anni. Un’apertura esplosiva che prevederà anche la presenza dei Jologik, i ballerini professionisti che accompagnano 105XMasters da ormai 3 anni e che daranno il via a una settimana indimenticabile.

Lunedì 14 sarà la volta della "XMasters Selection Night", una vetrina dedicata ai migliori talenti della scena locale, tra cui dj Giovi P. b2b Giacomo Fioranelli (From Carnage Collettive), dj Lato, dj Verdo, Francesco Castelli e Andrea Giuliani, martedì 15 le vibrazioni positive del reggae invaderanno la spiaggia con il concerto dei Mellow Mood, una delle band più acclamate della scena internazionale, pronti a regalare un’onda di pura energia.

Mercoledì 16 l’energia salirà al massimo con una serata dedicata al rock e all’indie, con l’irriverenza degli Iron Mais e la carica dei Senzavolto. Giovedì 17 spazio al rap con "Rap Attack": flow selvaggio e barre taglienti saranno i protagonisti grazie alle performance di due pesi massimi della scena italiana, Mondo Marcio e Damianito.

Venerdì 18 il palco sarà dominato da Radio 105, che con "Radio 105 on stage" vedrà gli speaker, che accompagneranno il pubblico per tutta la settimana, trasformare la spiaggia in un dancefloor sotto le stelle. La serata prevede musica, sorprese e la partecipazione di un ospite speciale ancora top secret.

Il gran finale è affidato al "Jungle Beach Party" di sabato 19: la consolle vedrà alternarsi artisti di calibro internazionale: dalla house raffinata di dj Verdo al soul analogico di Tommy Soul, fino alle sonorità esplosive dell’australiana Cc:disco! e al sound imprevedibile del fuoriclasse britannico Erol Alkan.