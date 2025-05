A Sirolo una riflessione sul mondo delle api e sulla biodiversità

A distanza di pochi giorni dalla giornata mondiale delle api (20 maggio), il Parco del Conero in collaborazione con la sez. Aido di Sirolo propongono una riflessione sul modo delle api, del miele, della tutela della biodiversità oltre che dei consumatori. L’appuntamento è per domani dalle ore 17 nella sede della ProLoco di Sirolo in via Giulietti, 74. Dopo il saluto del sindaco di Sirolo Filippo Moschella, del Presidente del Parco del Conero Luigi Conte e di Werther Giovagnoli, Presidente Aido Sirolo, gli esperti rimarcheranno i punti nodali dell’impegno per preservare gli habitat e tutelare una specie a rischio come quella degli impollinatori che è fondamentale per il nostro futuro.

L’organizzazione dell’evento è coerente con l’impegno a favore della biodiversità dell’Ente parco, in particolare con il progetto di cui è capofila che si chiama Seeds&Bees. Sostenuto da Fondazione Cariverona attraverso il bando Habitat e la collaborazione di tanti soggetti a partire da Univpm i cui esperti interverranno anche a questo incontro, il progetto che sta avendo un’ampia fase di incontri formativi e informativi con gli agricoltori ma anche con la cittadinanza, è destinato ad incrementare e migliorare gli habitat per gli impollinatori e la biodiversità attraverso la selezione di semi di piante autoctone.

Per Luigi Conte, Presidente del Parco del Conero "il progetto Seeds&Bees offre un approccio che guarda al futuro perché solo conservando e migliorando gli habitat possiamo garantire le peculiarità di questo scrigno di biodiversità che è il Parco del Conero assolvendo ai compiti primari dell’Ente parco che sono quelli legati alla tutela e alla conservazione. Se poi, come auspichiamo, presto il Parco del Conero sarà elevato a Parco Nazionale allora potremo contribuire con maggiori risorse umane e materiali a tutelare il territorio ma anche a valorizzarlo e promuoverlo con sempre maggiore efficacia" conclude Luigi Conte.

Per Werther Giovagnoli, Presidente Aido Sirolo "tutelare la salute che è il nostro primo obiettivo statutario significa anche tutelare l’ambiente che ci circonda; un ambiente sano è il primo alleato della salute".