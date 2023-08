Accordo per la disinfestazione da vespe, calabroni e api

Accordo tra Comando provinciale dei vigili del fuoco e Azienda sanitaria territoriale di Ancona per la disinfestazione da vespe, calabroni e api e concorrere, così, alla tutela delle persone contro il proliferare degli imenotteri aculeati. Il protocollo è stato sottoscritto in via sperimentale ed è valido fino a fine anno: previste tre unità aggiuntive rispetto all’ordinario dispositivo. Il cittadino, contattando il 112, potrà chiedere un intervento o ricevere le informazioni per le azioni autonome o per attuare le misure di prevenzione da adottare in attesa della bonifica. Per le api, salvo situazioni di pericolo, verranno indicate le modalità di recupero da parte di un apicoltore.