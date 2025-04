Accusata di rubare agli anziani: è stata assolta la sexy ladra

Una tecnica collaudata con la quale abbordava gli anziani a Sassoferrato, seduta su una panchina. Parlava un po’ con loro e dopo aver guadagnato fiducia li abbracciava e li baciava strappandogli via le collanine d’oro che portavano al collo. Così una sexy ladra è finita a processo al tribunale dorico, insieme al fratello, per furto con strappo in concorso e aggravato ma entrambi sono stati assolti perché il fatto non sussiste. Imputati una 31enne romena e un 26enne nato nel Regno Unito. Erano difesi dall’avvocato Giuseppe Cutrona. Stando alle accuse in un caso la donna era riuscita a rubare anche un bracciale d’oro. Guadagnata la refurtiva tagliava in fretta la corda e girato l’angolo aveva pronta un’automobile, guidata dal fratello e dove saliva a bordo per sfrecciare via e far perdere le loro tracce. Due i colpi che gli venivano contestati e avvenuti il 14 luglio del 2020.

Entrambe le vittime erano anziane, una anche invalida al 100%. La 30enne, di bella presenza, si sarebbe finta incinta per abbordare la prima vittima, un 75enne del posto. Attorno alle 10 l’anziano era passato davanti ad una pizzeria e si era sentito chiamare dalla giovane romena che era seduta su una panchina lì davanti. Aveva notato un pancione intuendo che fosse incinta.

"Non mi sento molto bene mi aiuti la prego", gli aveva detto la ragazza. Il 75enne le aveva consigliato di andare al bar a prendersi un bicchiere d’acqua. La giovane lo avrebbe abbracciato, baciato e strappato via la collana con un ciondolo di crocifisso d’oro, del valore di 150 euro. Dopo 15 minuti era toccato ad un 82enne subire il furto di collana e bracciale d’oro, del valore di 300 euro. Fatta denuncia ai carabinieri i militari erano risaliti ai due dalle descrizioni. Nel processo però non sono emersi i riscontri di colpevolezza. Non c’è stato il riconoscimento dei due imputati sui luoghi descritti.

