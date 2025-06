Accusato di maltrattamenti: è stato assolto un 35enne jesino

Vanno a convivere ma dopo pochi mesi lei avrebbe notato un atteggiamento troppo aggressivo nell’uomo che in più occasioni l’avrebbe offesa e aggredita anche fisicamente. Una relazione che la donna non ha gradito più e che l’ha portata a lasciare il compagno che però poi non si sarebbe mai rassegnato. Fatta una denuncia al commissariato di polizia l’uomo è stato accusato di maltrattamenti in famiglia e la Procura aveva chiesto per lui il giudizio immediato per portarlo subito a processo.

Difeso dall’avvocato Mosé Tinti ha chiesto di fare l’abbreviato e ieri la giudice Francesca De Palma lo ha assolto perché il fatto non sussiste. Sotto accusa era finito un 35enne jesino. L’uomo era andato a convivere con la donna a settembre del 2023. In due occasioni però, stando alla Procura, una a novembre e l’altra ad agosto dello stesso anno, l’imputato avrebbe aggredito la ex, insultandola e offendendola.

Lei lo ha lasciato ma lui avrebbe continuato a tempestarla di messaggi e telefonate sul fisso di casa e anche al telefono del suo posto di lavoro perché voleva tornare insieme alla donna. Non avrebbe accertato la fine della relazione. Dopo la denuncia aveva subito anche un divieto di avvicinamento alla donna, con braccialetto elettronico, dalla quale doveva stare lontano almeno 500 metri e non poteva contattarla in nessuna maniera. Il 35enne ha sempre respinti i fatti.

