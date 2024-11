Accusato di stalking dalla ex moglie. Non era vero niente

Accusato di stalking dalla ex moglie dopo che lui aveva denunciato i parenti di lei per lesioni. L’uomo, 39 anni, ha dovuto subire un processo ma un testimone chiave della difesa, rappresentata dagli avvocati Alessandro Calogiuri e Michele Magistrelli, ha portato a smontare le accuse e l’imputato ieri è stato assolto dalla giudice Maria Elena Cola "perché il fatto non sussiste". Stando alle accuse la donna, 31 anni, avrebbe subito atti persecutori dall’ex marito, dal 2021 al 2023 quando poi ha sporto denuncia alla polizia. Lui l’avrebbe seguita e minacciata di ucciderla. Era fine dicembre. Per l’uomo fu emesso un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. La denuncia di lei era arrivata dopo che il 39enne, la sera del 22 dicembre 2023, era andato sotto casa della donna a Vallemiano per prendere il bambino che avevano in comune. E’ scoppiato un litigio con i parenti della ex moglie e l’imputato sarebbe stato picchiato. "Dopo sei anni vedo la luce - ha detto l’uomo dopo il verdetto - ora voglio stare vicino a mio figlio".