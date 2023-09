Acido sul viso mentre fa le pulizie

Viene colpito in pieno volto da un contenitore con l’acido mentre sta svolgendo alcune pulizie all’interno del suo appartamento. Dramma sfiorato nel primo pomeriggio di ieri a Tavernelle. L’uomo, 45 anni, è stato soccorso e trasportato in ospedale dagli operatori della Croce Gialla di Ancona. Per fortuna l’acido non ha colpito occhi e bocca e le ustioni, secondo i primi riscostri, sarebbero soltanto superficiali.