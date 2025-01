Acquambiente cerca quattro figure con contratto full time

Nuove opportunità di lavoro ad Acquambiente Marche. La multitutility dei comuni di Cingoli, Filottrano, Numana e Sirolo, che si occupa della gestione del ciclo idrico integrato, è alla ricerca di quattro figure professionali con contratto full time a tempo indeterminato da inserire tra i propri collaboratori attraverso selezione pubblica. In particolare si cerca un ingegnere, un elettricista e due operai specializzati nella gestione di reti idriche. Per tutte le selezioni la domanda dovrà pervenire ad Acquambiente non oltre il termine ultimo delle ore 13 del 24. Con la fine del 2024 è stato tempo di bilanci anche per Acquambiente: se il 2022 è stato l’anno della presentazione dei progetti e relativa richiesta di finanziamento, il 2023 è stato quello della progettazione esecutiva e della "messa a terra" di diversi cantieri.