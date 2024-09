Acquista sul web: truffata. Denunciato un 38enne

Vede on line una pubblicità allettante, pensa di comprare due box doccia per la sua casa ma vene truffata. La polizia avvia le indagini e arriva a denunciare a piede ibero un 38enne calabrese. già noto per casi analoghi il quale si è beccato una nuova denuncia per truffa. La vittima, una 53enne jesina, a fine marzo ha raggiunto il commissariato jesino riferendo quanto le era accaduto poco prima. Aveva notato su un sito la pubblicizzazione della vendita di alcuni modelli di box doccia. Interessata all’acquisto di due box, si era messa subito in contatto tramite e-mail con il presunto servizio clienti che le ha chiesto di effettuare un bonifico, per l’importo di 218 euro. La donna ha seguito le istruzioni e si è poi messa in attesa del corriere che però dopo diversi giorni ancora non arrivava. Così ha contattato il servizio clienti ma non è riuscita ad avere risposta. Gli accertamenti di polizia giudiziaria hanno portato all’intestatario dell’iban: un calabrese 38enne con precedenti specifici per truffe. Aveva fatto facendo confluire il denaro sul conto corrente estinto a inizio agosto.