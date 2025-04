"Una cucina genuina. Ma fate piatti semplici"

E’ una cucina genuina, basata sulla qualità delle materie prime e sulla passione per il proprio lavoro, qualità che lo chef Giorgio Tucci del ristorante "Della Rosa" a Sirolo mette in tutte le sue proposte. "L’occhio è sempre alla tradizione e il menu più o meno è lo stesso degli altri anni – dice – Il nostro è un menu alla carta, con la capasanta scottata con salsa agrodolce, chutney di pomodoro e salsa allo yoghurt, ravioli ripieni di mango e gamberi rosa, con salsa di crostacei e bisque di gamberi e poi proponiamo una selezione di pesce con spiedini e scampo grigliati con leggera panatura. Non manca il nostro tonno in tagliata con burrata, pesto di rucola, cipolla caramellata e granella di pistacchi, scamponi e mazzancolle alla griglia con salsa agli agrumi, spiedini di calamari e gamberi con panzanella e burrata e ombrina in potacchio con pomodorini freschi. La freschezza, anche nei sapori del piatto, non deve mancare".

Le prelibatezze dello chef Giorgio Tucci possono essere traslate anche in un pranzo casalingo per dare la possibilità a chiunque di poter essere deliziato da piatti semplici ma sublimi. "Puntare su cose semplici, buone e senza grosse difficoltà di realizzazione", dice lo chef alle prese con il pranzo pasquale che anche quest’anno ha richiamato tantissimi clienti nel ristorante "Della Rosa" nel cuore della Riviera del Conero.

si.sa.