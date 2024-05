Acquistate due opere di Edgardo Mannucci

La Fondazione Carifac si è aggiudica dalla Casa d’Aste Bonino di Roma due sculture di Edgardo Mannucci così da "reintegrare il patrimonio artistico fabrianese". In particolare le opere sono: "Idea n.1" del 1960, già esposta alla galleria "L’Attico" e a Palazzo Braschi di Roma. La scultura in lamina e filo di ottone, scorie di bronzo fuso, saldature e vetro colorato è di dimensioni 161,3 x129,2x32 centimetri, con piedistallo. La seconda opera acquistata "Idea n.4" del 1972, è composta di lastra di rame ricoperto con saldatura di ottone e filo di ottone e vetro di murano, di dimensioni 274x113x130 cm., con basamento. La Fondazione Carifac ha ritenuto opportuno acquistare entrambe le opere perché sono "rilevanti per il patrimonio artistico di Fabriano e dell’intero territorio marchigiano". Riconosciuto tra gli scultori italiani più significativi del XX secolo, Edgardo Mannucci è stato uno dei primi e più originali sperimentatori della scultura astratta e informale. La principale raccolta delle sue opere è La "Collezione Ruggeri-Mannucci" della Fondazione Carifac allestita nel Polo Culturale Polivalente di Zona Conce a Fabriano. "In attesa che le due opere trovino la giusta collocazione negli spazi espositivi del Museo Ruggeri-Mannucci in Zona Conce è possibile prenotare una visita individuale a booking@zonaconce.it".