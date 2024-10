Ad "Ancona Barocca" incontro su "Musica nei palazzi del ‘600"

E’ davvero una settimana intensa per la rassegna ‘Ancona Barocca’. Ad aprirla è l’incontro dal titolo ‘Musica nei palazzi del ‘600’, in programma questo pomeriggio (ore 17.30) nella sala convegni del Museo Archeologico Nazionale delle Marche. Si parlerà dei Conti Bonarelli, che costituiscono un’importante radice culturale per le Marche, e non solo. In particolare Prospero, molto attivo nella musica, nel teatro e nelle lettere, il quale lascia un segno profondo nel capoluogo regionale, dove fonda l’Accademia dei Caliginosi e si fa stimolo continuo delle arti. Il relatore sarà uno specialista di grande pregio come il professor Lorenzo Geri, docente dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma. Un appuntamento raro, di quelli a cui l’Accademia Barocca ha abituato il suo attento e motivato pubblico. Sabato e domenica, invece, sono previsti due concerti. Il primo, ‘La Camera della Contessa, ospitato nell’elegantissimo Salone delle Feste di Palazzo Ferretti (ore 18), richiama le serate domestiche nelle residenze aristocratiche; il secondo, ‘Alla Corte del Duca’, avrà come location la splendida Chiesa di San Filippo Neri a Ostra (ore 17.30), dove si potrà assaporare grande musica d’epoca in una cornice intima, che sia sacra come una cappella privata o laica come lo Studiolo del Duca di Urbino, con la più profonda partecipazione spirituale, ove non addirittura religiosa.