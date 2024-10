Addio a Franco Uliassi, papà dello chef

Si è spento Franco Uliassi, aveva 92 anni. Il padre dello Chef Tre Stelle Michelin lascia la moglie Bianca e oltre Mauro i figli Catia e Valtero. La camera ardente è stata allestita ieri all’obitorio dell’ospedale di Senigallia, mentre questa mattina alle 9,30, nella chiesa di San Martino, saranno celebrati i funerali. Ex camionista, è stato il punto di riferimento per tutto, il business man di casa, capace di tracciare la rotta e di indicare la strada.

Una capacità imprenditoriale innata, quando terminava il suo lavoro era sempre pronto ad aiutare la moglie Bianca nel suo bar. Sono stati insieme fino all’ultimo momento, nonostante l’età non era raro incontrarli all’ora dell’aperitivo in centro. Una famiglia molto unita: Mauro e Catia, lavorano entrambi al ristorante Tre Stelle Michelin Uliassi, lui come chef, lei come responsabile di sala. Il terzo figlio Valtero, che da sempre lavora nel bar di Cesano, il Caffè Uliassi, uno dei più noti e frequentati della spiaggia di velluto, raccogliendo così il testimone di mamma Bianca. Franco Uliassi aveva avuto qualche problema di salute in settimana, ma negli ultimi giorni le condizioni di salute si sono aggravate e purtroppo non ce l’ha fatta. La notizia del suo decesso si è diffusa nel pomeriggio di sabato: tanti gli attestati di vicinanza ricevuti dalla famiglia Uliassi in queste ore. Franco lascia anche gli adorati nipoti e pronipoti. Questa mattina dopo la cerimonia funebre la salma sarà tumulata nel cimitero ‘Le Grazie’.