Addio a Gaetano Petta: "Un tecnico stimato"

"Non te ne dovevi andare così... Ciao Nino il capitano... Ora naviga nei mari del Paradiso" gli scrivono sui social. "Ciao mister così voglio chiamarti x l’ultima volta". Se n’è andato all’improvviso Gaetano Petta, all’età di 62 anni. Tecnico di ciclismo, grande appassionato del mare. Tanti i messaggi scritti da amici, conoscenti, atleti appresa la terribile notizia della morte del tecnico pugliese, ma osimano d’adozione, grande appassionato di ciclismo con i suoi figli che hanno corso nelle categorie giovanili e addetto ai lavori da oltre trenta anni. "Tecnico da oltre 30 anni, stimato da giovani ciclisti, da società e famiglie - si legge nel post della storica società ciclistica del Pedale Chiaravallese con cui collaborava -. Nino lascia un segno indelebile nello sport marchigiano. Hanno avuto la fortuna di ricevere i suoi preziosi consigli di allenatore esperto ed affabile anche ciclisti oggi diventati professionisti. Da sempre direttore sportivo di settori giovanili, attualmente affiancava Mario Austero nella categoria Juniores. La società del Pedale Chiaravallese - Zero24 Cycling Team si unisce al cordoglio della famiglia, ricordando le doti umane oltre che professionali del caro Nino".

Come non ricordarlo gran tifoso del compianto Michele Scarponi, ma sempre accanto anche all’ex prof Francesco Lasca "Ciao Nino, voglio ricordarti con quel fantastico sorriso e ringraziarti per tutto quello che hai fatto per me" il ricordo di Lasca sui social e poi allenatore nelle categorie giovanili di Gianmarco Garofoli, ora professionista all’Astana. I funerali si svolgeranno questa mattina alle ore 9 presso la chiesa della Sacra Famiglia di Osimo.