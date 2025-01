Addio a Manfredi, fumettista e cantautore

Si è spento Gianfranco Manfredi, il fumettista nato sulla spiaggia di velluto. Aveva 76 anni. Un personaggio multimediale per eccellenza, nato a Senigallia ma da sempre residente a Milano.

A dare la notizia della sua scomparsa, la figlia maggiore Diana con un post sul suo profilo Facebook: "E’ con immenso dolore che annuncio la scomparsa di mio papà Gianfranco Manfredi. Un vero genio che sapeva sempre leggere ed interpretare il mondo e i suoi cambiamenti, una mente curiosa che non smetteva mai di studiare, scoprire e aggiornarsi. Negli ultimi due anni ha scritto ininterrottamente nonostante la sua malattia: saggi letterari e storici, fumetti, canzoni, volumi sul cinema, sceneggiature, la sua newsletter. Un cervello brillante e un artista mai stanco che ha dato tanto a chi ha avuto la fortuna di conoscerlo di persona o attraverso la sua musica, i suoi libri e i suoi fumetti. Gli artisti come lui in fondo non ci lasciano mai, Gianfranco vivrà sempre attraverso tutto quello che ci ha lasciato e questo allevia il nostro dolore. La cerimonia di saluto sarà in forma civile e privata, con la famiglia e i più cari amici, ma appena raccoglieremo le forze promettiamo uno o più eventi celebrativi pubblici in stile Gianfranco: con arte, musica e allegria. Oggi ricordatelo ascoltando una sua canzone, leggendo una delle migliaia di pagine da lui scritte, o ripensando a un momento passato insieme, lo farebbe sicuramente felice. Fino alla fine il suo pensiero è stato per i suoi lettori e i suoi personaggi. Ci mancherai infinitamente papà. Grazie di tutto, ti vogliamo tanto bene".

Autore di oltre trecento canzoni, sceneggiature cinematografiche e televisive, di vari saggi di critica musicale e di oltre una dozzina di romanzi, ha debuttato come sceneggiatore fumettistico creando nel 1991 il personaggio di "Gordon Link" per l’Editoriale Dardo. Sue anche numerose sceneggiature per Dylan Dog e Nick Raider, nel 1997 che l’ambientazione western Magico Vento, in cui si mescolano anche elementi horror e magici. Ha scritto numerose avventure di Tex e creato i personaggi di Volto Nascosto, Shanghai Devi e Adam Wild. Nel 2018 debutta invece Cani sciolti.