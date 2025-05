Auto va a fuoco: salvo il conducente. Le fiamme arrivano alle sterpaglie

E’ divampato un incendio, lungo via Loretana, nei pressi dell’incrocio con il distributore carburanti domenica sera. Le fiamme sono partite da un’auto in transito. Fortunatamente il conducente è riuscito a fermarsi prima che altre auto potessero essere avvolte dalle fiamme come la sua. Dapprima si è accorto che dalla sua macchina, una Smart, stava uscendo del fumo. Non ha fatto in tempo ad accostare, l’auto è rimasta in mezzo all’incrocio. Il rogo ha letteralmente avvolto la macchina che si è trasformata in una palla infuocata. Da lì lingue di fuoco hanno lambito le sterpaglie nel campo adiacente alla strada che porta a Sirolo. Sul posto è arrivata la squadra dalla centrale di Ancona dei Vigili del fuoco e una pattuglia dei Carabinieri di Osimo per i rilievi e per gestire la viabilità serale. Panico tra i residenti che hanno temuto per le proprie case ma la situazione è stata contenuta dai pompieri che si sono messi subito al lavoro. Tanta la paura tra gli automobilisti in transito rimasti bloccati per la presenza della task force al lavoro.