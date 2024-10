Aggredisce e malmena la sua ex: arrestato

Ancora una violenza sulle donne, un altro uomo che scarica la sua rabbia sulla ex compagna. E’ finita con l’arresto di un 58enne la notte da incubo vissuta da una donna di 40 di Senigallia che nel cuore della notte è stata aggredita dall’ex compagno dal quale si era separata e del quale non voleva evidentemente più sapere nulla. Ma l’uomo si è presentato lo steso a casa sua, forse per chiedere un colloquio. E’ finita nel peggiore dei modi. Con la donna che nel cuore della notte si è messa ad urlare, richiamando inevitabilmente le attenzioni dei residenti che hanno innescato la catena dell’allarme al 112. I carabinieri hanno presto raggiunto l’abitazione e hanno arrestato in flagranza di reato, l’uomo, responsabile dell’aggressione in danno della ex compagna. I militari, sono intervenuti a seguito della segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112, da parte di alcuni residenti, svegliati nel cuore della notte, dalle urla della donna. La senigalliese era statga già in precedenza aggredita dall’uomo che era anche ristretto agli arresti domiciliari per una precedente aggressione avvenuta qualche mese fa nei confronti della stessa vittima. I carabinieri immediatamente hanno soccorso la donna, che presentava alcune tumefazioni al volto. Trasportata con ambulanza al pronto soccorso di Senigallia è stata medicata per le lesioni subite. L’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Montacuto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Ora dovrà spiegare i motivi di quest’aggressione che avrebbe potuto avere anche conseguenze peggiori per la quarantenne.