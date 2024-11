Aggrediscono un medico: assolti

Visita una paziente a casa e dopo aver diagnosticato un quadro clinico grave e manifestato l’intento di chiamare il 118 per far portare la malata in ospedale si è ritrovato aggredito da due figli dell’anziana. Uno l’avrebbe spinto fuori dalla porta e l’altra gli avrebbe lanciato addosso la borsa da dottore ferendolo a una spalla e rompendogli uno strumento da lavoro. A subire il pestaggio è stata una guardia medica di 60 anni, in servizio nella postazione di Filottiano. Era il 16 febbraio del 2020. Un 63enne e una 53enne sono finiti a processo per lesioni aggravate ma giovedì il tribunale li ha assolti per insufficienza di prove.